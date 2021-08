Clichés, contre-vérités et propos polémiques d'un médecin sur la faiblesse de la vaccination en Martinique

Le docteur Hervé Boissin, médecin généraliste à Paris invité du journal de 20 heures de LCI samedi 31 juillet 2021, a donné son explication sur la défiance de la population de Martinique vis-à-vis de la vaccination.

À une question du journaliste Darius Rochebin sur l'opposition à la vaccination et la difficulté à convaincre la population et la volonté des antillais de privilégier la pharmacopée locale, le médecin tient des propos indignes.

Pas très sérieux ce monsieur qui mentionne le rhum, le vaudou (en Martinique?), la culture…en oubliant le sens inné du rythme, la douceur de vivre, les chauds-lapins et les femmes lascives ! Voyons, si on enfile les clichés comme des perles autant le faire vraiment ! #OuPas 🤦🏽‍♀️🙄 https://t.co/AEmrMGgLRa

Le journaliste Darius Rochebin pose une question sur la croyance dans la médecine traditionnelle et la méfiance que l'on peut trouver également en France, le médecin Boissin persiste.

Les propos du docteur Hervé Boissin suscitent de nombreuses prises de position dans la population et sur les réseaux sociaux.

#HerveBoissin on t’a payé combien pour sortir autant de connerie sur les outre-mer ??? Le rhum et le vaudou ??? J’ai à la fois envie de rire et de vomir 🤮 grosse m**** ! Le vaudou c’est à Haïti ! On a évolué au Antilles on ne se soigne pas avec la magie.