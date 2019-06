Clinique Sainte-Marie : l'attente se prolonge

nouvelle Audience clinique Sainte-Marie

Le groupe Kappa gère la clinique Sainte-Marie en attendant la décision définitive du tribunal de commerce de Fort-de-France. L'établissement est en redressement judiciaire depuis près de 10 mois et accuse un passif de 12 millions d’euros.Une nouvelle audience s'est tenue hier (mercredi 26 juin 2019). Elle était consacrée au plan de continuation du groupe Kappa Santé, l'actuel propriétaire de la clinique.Trois candidats sont sur les rangs : le propriétaire, le groupe Kappa Santé, et deux repreneurs potentiels, la clinique Saint-Paul et le groupe Docto-gestio.Rien n'est véritablement réglé dans ce dossier de la clinique de Sainte-MarieCette énième audience du tribunal mixte de commerce n'a pas fait avancer le dossier des 29 salariés licenciés.Depuis 10 mois les employés de la clinique Sainte-Marie à Fort-de-France vivent au rythme des plans de prolongation. Vendredi 28 juin, au cours d'un délibéré, le tribunal de commerce fixera un nouveau rendez-vous. Une date pour la cession ou la continuation de l'activité.