Clip de Kalash : le policier Louisy Berthé porte plainte pour utilisation abusive de sa voix

Louisy Berthé / Kalash

La polémique suscitée par le clip "Mada" de Kalash prend une tournure judiciaire. Louisy Berthé, policier, responsable du syndicat Alliance Police Nationale Martinique, a entamé une procédure judiciaire contre le chanteur.Ce dernier a utilisé la voix du fonctionnaire dans son clip. On entend Louisy Berthé critiquer les conditions de tournage du clip, des déclarations faites sur le réseau social Whatsapp. .Lousy Berthé a assigné hier (mardi 15 octobre) en référé l’artiste Kalash devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France pour avoir intégré ses déclarations à son nouveau clip.Le policier demande au tribunal de prendre en compte son préjudice moral, mais il réclame aussi le retrait rapide de sa voix lors de l'introduction et de la conclusion du clip.L'audience en référé se déroulera le vendredi 18 octobre au tribunal de Fort-de-France.En moins de deux semaines, "Mada", le dernier clip de Kalash a totalisé plus de 2 millions 300 000 vues.