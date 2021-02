Colas, hôpital, la Poste... De nombreux conflits sociaux éclatent en Martinique

Le début de l’année 2021 est marqué par de nombreux conflits sociaux en Martinique.

Jeudi 4 février 2021 la CGT Martinique avait lancé un appel à une grève massive, qui n’a été que peu suivi. Le syndicat affirme que "la crise sanitaire n’explique pas tout" et qu’elle n’est qu’un prétexte.

Ses membres militent pour :

L’arrêt des licenciements, l’arrêt des suppressions de poste dans les services publics utiles et vitaux, l’embauche massive des travailleurs, une revalorisation significative des salaires et des pensions, l’arrêt des attaques antisyndicales et la condamnation de tous les responsables de l’empoisonnement de la population par l’usage des pesticides.

CGTM