La collecte de "bouchons d'amour" séduit de plus en plus de Martiniquais

On a mis trois ans pour remplir le premier container. À l'époque on remplissait des conteneurs de 20 pieds. Un an pour remplir le second. Huit mois pour remplir le troisième. Six mois pour le quatrième et aujourd'hui on a l'équivalent de 30 tonnes à faire partir. Le dernier conteneur est parti en mars 2019, ça ne fait pas longtemps.



Ce sont des gens qui prennent conscience qu'un petit geste peut changer la vie d'une personne et ça rentre dans la tête des gens, ils se disent ouais, ouais, j'y vais, explique Nadia Peleket le Frapper, représentante en Martinique de l'Association "Les Bouchons d'Amour".