Collecte de vêtements inutilisés à Fort-de-France jusqu'au 6 décembre 2020

Tous les éléments collectés seront principalement traités localement dans nos circuits solidaires, avant éventuellement un recyclage industriel en Europe pour le reste à traiter.



Cette activité permet à 60 personnes de travailler dans le cadre de deux ACI (Ateliers Chantier d'Insertion).



De nombreuses familles en difficulté peuvent bénéficier gratuitement de cette collecte via les CCAS. (Jean Christophe Rilos - Directeur de Acise Insertion & Environnement)

Cette collecte exceptionnelle à l’initiative de la Communauté d’Agglomération du CEntre de Martinique, a débuté lundi 23 novembre 2020, dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets Jusqu’au 6 décembre 2020, c’est l’occasion de se débarrasser des vêtements oubliés au fond des armoires, mais aussi des chaussures et textiles, au profit de personnes pauvres et en grande difficulté.L’opération est conduite en partenariat avec l'AIE (l’ACISE Insertion Environnement) et le SAMU Social , des associations qui se chargeront par la suite de la distribution aux personnes nécessiteuses.Les donateurs "les plus généreux offrent aussi des meubles, de l’électroménager et autre objets nécessaires pour la maison" souligne Jean-Christophe Rilos.Outre cette opération ponctuelle, les dons de vêtements sont reçus toute l’année dans les 80 bornes de couleur orange installées dans toute la Martinique, car la "demande est très forte" précise l’organisation à but non lucratif.Découvrez l’adresse des différents points de collecte ACISE en Martinique :

Adresses des bornes de collecte ACISE en Martinique

L’AIE (l’ACISE Insertion Environnement) c’est aussi un contact téléphonique pour des propositions de dons supplémentaires :