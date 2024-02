Collecte de vêtements usagers de la Croix Rouge et du Samu Social peu fructueuse cette année en Martinique

La générosité des martiniquais serait-elle en berne en ce début d’année 2024 ? C’est un peu l’impression des bénévoles de l’association humanitaire la Croix Rouge, dont la collecte de vêtements et chaussures usagers pour le compte de l’ACISE (l’Association Citoyenne pour l’Insertion Solidaire et Economique) n’a pas connu le succès escompté.

À peine 1,2 tonne de linges a été reçue par le Samu Social lors de cette collecte annuelle qui s’est déroulée samedi 3 février 2024, au centre commercial La Galléria du Lamentin. En 2023, les deux fourgons du Samu Social avaient récupéré 3,5 tonnes de dons.

Quelquefois les bornes de l’ACISE sont éventrées, donc on aide l’association à récupérer une fois dans l'année des vêtements à recycler (…). Sur une journée en général nous sommes aux alentours de 4 tonnes en termes de volume. C’est moins cette année malheureusement [car] on n’a pas eu une grosse affluence. Pourtant, il y a une population qui souffre énormément de précarité. Quand on regarde le paysage de la Martinique en surface, on voit les belles voitures et belles maisons, mais il y a une misère profonde aussi.