Collectivité Territoriale de Martinique : les prestations de solidarité sont versées

"Les prestations de solidarité du mois de juillet ont été versées aux bénéficiaires" a annoncé la CTM par voie de presse, lundi 7 août 2023, en fin de journée. À la mi-juillet, puis le jeudi 3 août dernier, des représentants d'associations et de familles concernées par l’APA et la PCH s’étaient mobilisés pour réclamer le rétablissement de ces virements, perturbés depuis la cyberattaque dont la Collectivité a été la cible en mai dernier.

Guy Etienne •

"Le paiement des prestations de solidarité a été réalisé et ces dernières ont pu être versées aux bénéficiaires entre le 28 juillet et le 3 août 2023", annonce la Collectivité Territoriale de Martinique, dans un communiqué daté du 7 août 2023. La CTM ajoute,"en dépit de la cyberattaque et du traitement manuel des opérations".

APA, PCH et SAAD régularisés

Concernant l’APA, (Allocation Personnalisée d’Autonomie), le paiement des chèques CESU a été "effectué le 28 juillet".

Le paiement des Prestations de Compensation du Handicap (PCH) aux 7 000 bénéficiaires dont les droits étaient déjà ouverts, a été "réalisé le 3 août". Le versement au crédit de 70 nouveaux bénéficiaires est "en cours" précise la CTM.

Enfin, s’agissant des Prestataires de Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (S.A.A.D.) "les versements sont en cours", (les paiements se faisant le mois échu et les entreprises ayant jusqu‘au 3 août pour déposer leurs factures).

La panne informatique n’est pas réglée

La Collectivité précise toutefois qu’elle est toujours victime des conséquences de la cyberattaque. Les personnes ayant droit à ces prestations, doivent s’attendre à de nouvelles perturbations.