Commémoration Abolition esclavage : 22 mai tou patou Matinik

Au Lorrain,19e édition de la traditionnelle randonnée 22 mai, 22 mornes, 22 Km, organisée par le club Ti Chimen, sur le thème du bien-être.Les participants sont invités dès 5h30, notamment pour l’échauffement. Une marche au rythme des tambours et des ti bwa.



Au Marigot, une marche se déroule sur des lieux historiques et autour d’anciennes habitations. Le départ se fera à 6h30. Dans cette commune le maire Joseph Peraste déposera cet après-midi à 15 heures la 1ère pierre du Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage au lieu-dit ‘’L’Adoration’’, monument dont le plasticien Victor Anicet, un fils de la commune, a la charge de la réalisation.

Cette pose de la première pierre du Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage au Marigot sera suivie d’une performance de Jean-Claude Duverger et des Vwa Bel Danm et d’une soirée musicale dans le bourg.



À Sainte-Anne, la journée commémorative débute à 6h30 par une marche contée, slamée. Le point de rendez-vous se situe au parking du stade du bourg. La suite se fera sur la place Vincent Placoly, avec une exposition généalogique et le soir une animation musicale avec des tambouyés saintannais.



À Ducos, opération tambours en liberté à partir de 16 heures. Autre rendez-vous ce mercredi à Tropiques Atrium à Fort-de-France avec Lawon Bélè Matinik.



À la CTM, de 14h à 22 h dans le jardin de l’Hôtel de Cluny, le 22 mai se clôture par un plateau musical avec Paulo Athanase et Max Mona.



À Schœlcher : à 18h30 sur la place des Arawaks, retraite aux flambeaux et spectacle sons et lumières.



Les communes de Saint-Pierre et du Prêcheur renouvellent pour la 3e année le ‘’Glorye Romain" dès 14h sur l’habitation Duchamp avec des prestations musicales et une performance dansée avec Chantal Loial de la compagnie DIfé Kako…