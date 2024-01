Compostage en 2024 : où en sommes-nous en Martinique ?

Guynel Holo est formateur dans les métiers de l’environnement. Plus qu’une profession, la protection de la nature est pour lui une préoccupation quotidienne. L’une des habitudes qu’il a prises en ce sens est le compostage de ses déchets organiques.

On récupère nos biodéchets de la semaine et on verse dans le bac. On a un peu de tout. On a des coquilles d’œuf, des fruits, des citrons, des carottes et des pelures.

Guynel Holo