Concert : Guy-Marc Vadeleux, entre piano, chant et remix

Le pianiste martiniquais Guy-Marc Vadeleux, est en live ce samedi 16 mars 2024, à 20h, au Cloud de l’Etang Zabricot à Fort-de-France. Cet artiste "profondément jazz, viscéralement libre, organiquement caribéen, terriblement moderne et totalement ouvert", est l’un des plus doué de la nouvelle scène musicale locale. Il vient de signer un remix de son titre "Fwiyapen Dou", une musique atypique, à l’image de l’auteur.

C’est un musicien que l’on peut difficilement classer, tant le spectre de son champ d’investigation est large. Guy-Marc Vadeleux (alias GMX) est en effet un "touche-à-tout", ou plutôt un musicien polyvalent.

GMX ose en effet tous les rythmes et même toutes les collaborations. Il accompagne "avec le même bonheur et la même passion" des artistes de tous horizons, jazz évidemment (Andy Narell), zouk (Tanya Saint-Val, La Maafia de Jean-Michel Cabrimol), reggae dancehall (Paille et son Red Ties Gang), world music (Beethova Obas), traditionnel martiniquais (Guy Vadeleux, son père, pour qui il assure la direction musicale et les arrangements).

Il refuse que son art soit réservé à une élite et réalise son rêve de bâtir un pont, entre une musique élaborée et une musique populaire, un jazz qui s'écoute et qui peut aussi se danser. Manager artistique de GMX Manager artistique de GMX

"Un autre champ du possible musical"

Illustration, avec le remix du titre "Fwiyapen Dou", dont le single est disponible depuis peu sur les plates-formes.

Remix du titre "Fwiyapen Dou" (janvier 2024). • ©YouTube

Un titre ne meurt pas, il se métamorphose ; car il n’a de cesse d’inspirer la rencontre et le partage d’univers sincères. C’est l’effet poésie du mot, de la mélodie et de la voix qui ouvre à la relation. Ainsi, la réédition du titre Fwiyapen Dou nous offre un autre champ du possible musical avec Daniel Dantin, Johan Thésée, Kévin Toris, Lenny Ragot et Cindy Marthély et un second clip réalisé par Jocelyn Pulvard. Guy-Marc Vadeleux

C’est cet autre chant du possible musical que Guy-Marc invite son public à découvrir en live. Il se produit ce samedi 16 mars 2024, à 20h, au Cloud de l’Etang Zabricot à Fort-de-France, en attendant son prochain album "Siempre Musica", dont la sortie est prévue en juin 2024.