Contrôles routiers : le nombre de contrevenants en hausse

La police nationale a contrôlé 1500 véhicules hier (9 avril 2020) au rond-point de l'aéroport Aimé Césaire. 20 procès verbaux ont été dressés.

Brigitte Brault •

De 1476 verbalisations (7 avril 2020) les procès-verbaux passent à 2025 sur la zone police et gendarmerie depuis le 17 avril, date du début du confinement.



Sur 1 500 contrôles au rond-point de l'aéroport, 20 procès-verbaux ont été dressés hier (9 avril 2020) par la Police nationale entre 15 h 30 à 16 h 45.

40 au total avec les verbalisations de la gendarmerie auquel il faut aussi ajouter 36 infractions en soirée pendant le couvre-feu sur tout le territoire.



335 policiers et gendarmes sont sur le pont du week-end Pascal depuis hier et jusqu'au lundi de Pâques. A la fois sur les routes et les plages. Sans compter la police municipale.