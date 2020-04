Confinement : l’attestation de déplacement désormais sur votre portable

A partir de ce lundi 6 avril 2020, l’attestation numérique est disponible sur les téléphones portables. Ce document est indispensable pour justifier ses déplacements depuis le confinement instauré le 17 mars 2020 par le gouvernement afin de freiner la propagation du coronavirus.

Deux objectifs

Ce service n'est pas un traitement de données personnelles. C’est une traduction fidèle du dispositif déclaratif au format papier : aucune donnée saisie n’est transmise aux serveurs du Gouvernement.



J’ai donc décidé d’autoriser la mise en place d’un dispositif numérique. Il se veut un élément de souplesse sans mettre en cause le respect très strict du confinement que continue d’imposer la situation sanitaire de notre pays.



Développé par les équipes du ministère de l’Intérieur, ce dispositif est efficace contre la fraude, car l’heure de création du formulaire apparaît. Il est protecteur des données personnelles, car aucun stockage de données n’est réalisé. Il est respectueux des gestes barrière, enfin, en permettant aux forces de l’ordre de vérifier l’attestation sans manipuler le téléphone mobile ou la tablette de la personne contrôlée.



(Christophe Castaner, ministre de l’intérieur).

Cette version numérique de l’attestation dérogatoire de déplacement, vient compléter le dispositif papier toujours valide. Ce service est désormais accessible *en ligne sur le site du ministère de l’Intérieur.Cette attestation est d’abord une alternative simple et sûre pour la population connectée. Ensuite, elle permet aux forces de l’ordre de sécuriser le contrôle grâce à une lecture à distance des informations figurant sur le document, grâce à un QR Code , donc pas de contact rapproché entre l’agent et l’usager.Le formulaire à cocher, renseigne sur l’identité, l’adresse, le motif de sortie, la date et l’heure. Il s’agit d’un fichier PDF disponible sur les smartphones et les tablettes, comprenant l’ensemble des informations requises, comme pour la version papier. Une fois remplie, vous appuyez sur "générer mon attestation" afin d’activer le QR code, lequel servira pour les contrôles.La solution du formulaire en ligne est parue plus simple à utiliser pour le plus grand nombre et devrait faciliter les éventuelles mises à jour, au cas où l’attestation viendrait à évoluer précise le ministère.Quant à la version papier de cette autorisation temporaire de circuler, elle reste valable, mais attention, ni crayon papier, ni rature ne sont tolérés pour changer la date de votre déplacement. Par conséquent il vaut mieux imprimer une nouvelle page.Et si l’impression n’est pas possible, vous pouvez tout simplement recopier à la main sur papier libre, les informations essentielles (identité, adresse…), et surtout le motif principal du déplacement, ainsi que la date et l’heure de sortie.* Pour accéder à cette attestion en ligne, cliquez sur le lien ci-après :