Confinement : le club de rugby du François (RCAS) a trouvé des parades pour continuer à proposer du sport

Xavier Chevalier •

Il est désormais impossible de pratiquer des sports collectifs. L'accès aux établissements recevant du public de type plein air comme les stades ou de type gymnases, hall est interdit pour les séniors suite à une décision préfectorale.

Des clubs ont arrêté les entraînements, d'autres se sont organisés. Cette crise sanitaire prouve la richesse et la force du tissu associatif sportif.

Passer d'une pratique collective à une pratique individuelle en groupe

Le club de rugby du François (RCAS) dispose d’une équipe sénior masculine mais aussi féminine en entente avec le Stade Nord karibéen et les militaires.

Les entraineurs poursuivent les séances mais en les adaptant. Les joueuses sont réparties en petits groupes de moins de six. Elles ont temporairement dit au revoir à leur terrain. Les activités sont variées le mercredi soir. La séance débute souvent par une course de 5 km environ. Puis, place au renforcement musculaire. Les participants font des abdos, du gainage, des pompes…. Chaque personne travaille de manière spécifique en fonction de ses besoins.

"Je ne m’entrainerai jamais seule chez moi" assure Anabelle

Anabelle qui a rejoint l’équipe en début de saison est heureuse. "Cela se passe bien. C’est chouette que nous ayons réussi à se motiver pour continuer à faire du sport, du renforcement musculaire. C’est important pour être bien dans sa tête d’être bien dans son corps".

Dans un sourire complice avec ses coéquipières, elle poursuit "je ne m’entrainerai jamais seule chez moi. Entre copines même pas nombreuses on se motive pour faire du sport une à deux fois par semaine c’est important".

Dorianne qui partage le même avis ajoute "c’est important pour jouer au rugby d’être au top physiquement. Quand on pourra reprendre on y sera ".

Des pratiques plus ludiques

Outre les entrainements purement physiques, les entraineurs ont décidé d’organiser une plage et/ou une randonnée le plus souvent possible, dans l’idéal chaque semaine.

Dernièrement, les joueuses se sont ainsi testées lors de l’ascension de la Montagne Pelée où l’œil Bleu.

Alexis, joueur de l’équipe sénior masculine et entraineur des féminines estime que le rugby est un sport dur physiquement, qu’il faut être bon dans tous les domaines, cardio, forces… C’est pourquoi il propose des activités différentes aux passionnés.

De plus, il loue l’état d’esprit des femmes qui, d’après lui, sont plus motivées que les hommes. " Elles sont toujours au taquet. Elles cherchent à étoffer l’effectif, se motivent, cherchent des endroits ou se rendre le week-end lors des entrainements détentes et se lancent des défis. Elles sont vraiment géniales "

Inévitablement la sélection se fera lors de la reprise des compétitions. On verra rapidement sur le terrain qui a maintenu le cop des entrainement pendant la phase de confinement.