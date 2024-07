La première promotion de Bachelor Universitaire de Technologie récompensée en Martinique

La cérémonie annuelle de remise des diplômes de l’IUT de Martinique s’est tenue samedi (13 juillet) dans l'Amphithéâtre Charles Julius de l’IUT de Martinique, sur le campus de Schœlcher.

C’est vrai qu’on travaille toute l’année et le fait de voir cette cérémonie avec des cadeaux, des applaudissements, des discours, des majors de promo, on sent vraiment que notre travail a été récompensé. Qu’on a le mérite.