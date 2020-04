Confinement : période propice… pour faire l’amour plus souvent et prendre du plaisir

L’obligation de rester à la maison a pour conséquence (entre autres), de rapprocher physiquement les couples. Du coup, la vente de tests de grossesse, de contraceptifs oraux et de pilules du lendemain, connaîtrait un pic dans plusieurs pharmacies en Martinique.

Le plaisir et notamment l’orgasme, ont plusieurs effets qui peuvent contribuer à notre à notre bonne santé : antidépresseur, tranquillisant...



Le cas échéant, cela concerne davantage les jeunes (…). Dans mon exercice, c’est davantage entre 18 et 25 ans, ou de femmes plus "mûres" qui peuvent commettre une erreur (…). Pour les tests de grossesse, c’est plus vers la trentaine, ou là, on voudrait bien, mais on ne veut pas…ou cela fait longtemps et on n’a pas fait attention, donc sans préservatif.



Pic de naissances dans 9 mois ?

Contraceptifs oraux, pilules, tests de grossesse... : augmentation sûre !

Après, on en tire la conclusion que l’on veut (…). Mais je ne serai pas étonné qu’on assiste en fin d’année et début janvier 2021, à un petit pic de naissance.



Oui, c'est l'amour qui vivifie tout. Eh ! Où serait donc le bonheur, s'il n'était dans le sexe".



L'amour sexuel procure à l'être humain les plus fortes satisfactions de son existence.



