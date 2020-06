Un congé "parent-malade", l'une des nouvelles propositions de Marlène Schiappa 

Guy Etienne •

Un congé parent-malade

La proposition de création d'une prestation de l'État versée aux personnes venant en aide à leurs parents malades, me parait dans son principe, une mesure très favorable, notamment pour nos territoires où la population âgée et très âgée est la plus représentée.



L'articulation de ce "congé parent malade" avec les dispositifs existants gérés par la CTM au titre de l'aide sociale, viendrait renforcer l'efficacité de celle-ci.



La Martinique, territoire vieillissant

A l’horizon 2030, près de 40 % de la population en Martinique sera âgée de 60 ans et plus, contre 30 % en France hexagonale, positionnant la Martinique au 1er rang des régions françaises les plus âgées.



(INSEE Martinique - 22 septembre 2016)

Le projet d’un congé pour s’occuper ponctuellement de ses parents malades est en soi positif. D’ailleurs, il avait déjà été proposé par des associations du secteur des personnes âgées.



Dans un pays comme le nôtre, la Martinique, qui compte un nombre important de personnes âgées, cette mesure présenterait de l’intérêt. Il conviendra, bien évidemment, d’en connaître, le moment venu, les conditions d’application.



Rappelons tout de même qu’il existe depuis 2017, un congé du proche aidant qui ne sera rémunéré qu’en octobre 2020. L’aide aux proches aidants reste largement au-dessous des besoins.



Un congé jeunes grands-parents

Allongement du congé paternité

Les femmes ont conquis le droit d'aller travailler sans demander l'autorisation. Et s'il restait à conquérir le droit pour les hommes de se consacrer à leur foyer ?



Propositions avant un remaniement ministériel ?

Absences pour maladie et congés pour événements familiaux existants :

• Les congés pour événements familiaux sont liés à la naissance, au mariage, PACS, au décès d’un proche… Le salarié peut s’absenter pendant une durée minimale de 1 à 5 jours.

• Le congé maternité : les femmes salariées bénéficient de ce congé avant et après l’accouchement. Leur contrat de travail est suspendu, elles peuvent bénéficier d’indemnités journalières.

• Le congé d’adoption : les salarié(e)s qui adoptent un enfant peuvent bénéficier d’un congé d’adoption. Les salarié(e)s peuvent bénéficier d’indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.

• Le congé parental d’éducation fait suite à une naissance ou à une adoption. Le salarié peut bénéficier d’un congé parental d’éducation interrompant ou réduisant son activité professionnelle.

• Les garanties liées à la maternité ou à l’adoption sont des protections bénéficiant à la salariée enceinte : autorisations d’absences, affectation à un autre emploi, protection contre le licenciement, salaire…

• Les congés et absences pour enfant malade sont d’une durée de 3 jours d’absence par an et 5 jours si l’enfant a moins d’un an ou si le salarié a la charge de 3 enfants.

• Le congé de solidarité familiale : il permet d’assister un proche souffrant d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.

• Le congé de proche aidant : il permet aux salariés de suspendre leur contrat de travail pour accompagner un proche en situation de handicap ou en perte d’autonomie. Il est non rémunéré.

• L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie : elle peut être attribuée aux bénéficiaires du congé de solidarité familiale, qui suspendent ou réduisent leur activité et aux demandeurs d’emploi.

• L’arrêt de travail pour accident ou maladie professionnelle : le salarié peut bénéficier d’une protection spéciale pendant l’arrêt de travail et à l’issue de celui-ci.

• Les absences liées à la maladie ou à l’accident non professionnel : le salarié peut bénéficier d’un arrêt de travail. Lors de ces évènements, il peut bénéficier d’une indemnisation.



(Source : Ministère du travail)

