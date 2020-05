Consultation citoyenne des parents d'élèves lorrinois sur la réouverture des écoles

Avant de prendre sa décision sur la réouverture des écoles du Lorrain, le maire invite les parents d'élèves scolarisés en maternelles et en primaires à donner leur avis le 18 mai 2020. Une première en Martinique.

Dans ce contexte de pandémie de COVID 19, j'ai fait le choix d’organiser une consultation citoyenne auprès des parents d’élèves, afin de connaître leur avis.

Cette initiative s’inscrit d’une part, dans la volonté municipale d’associer étroitement la population à la prise des décisions et d’autre part, de la prise en compte du souhait du gouvernement du retour à l’école des enfants sur la base du volontariat des parents (selon le protocole sanitaire).



Justin Pamphile. Maire du Lorrain.

Les enfants du Lorrain reprendront-ils le chemin de l'école le 25 mai ? Cela se fera ou pas mais avec l'avis des parents d'élèves.Le maire du Lorrain les invite le 18 mai 2020 à une consultation citoyenne sur la réouverture des écoles. Une première en Martinique.Les parents sont donc invité́s à voter sur la question suivante : souhaitez vous la réouverture des écoles le 25 mai 2020 ?Afin de répondre aux attentes des lorrinois, le maire invite les parents d’élèves scolarisés en maternelles et primaires à participer massivement à cette consultation et à répondre par « oui » ou par « non » pour connaître leur choix à propos de la réouverture des écoles.Le scrutin se déroulera ce lundi 18 mai 2020 de 8h à 18h dans les 6 écoles maternelles et primaires.