Le contre-amiral Jean Hausermann devient le chef de l'Armée aux Antilles Françaises

Une carrière très active tournée vers les opérations

© LS Le porte-avions Charles de Gaulle.

Le contre-amiral Jean Hausermann vient de présider sa première cérémonie des couleurs, en présence de délégations de toutes les unités des Forces Armées aux Antilles (FAA).Lors de cette cérémonie, le contre-amiral Jean Hausermann a souligné "l’importance des missions conduites par les trois armées, directions et services des FAA. La présence et la manifestation de la souveraineté française, le secours aux populations en cas de catastrophe naturelle, la lutte contre les narcotrafics, la protection des espaces maritimes français et la coopération opérationnelle avec nos partenaires étrangers".Le contre-amiral Jean Hausermann a été déployé à bord de la frégate Primauguet dans l’océan Indien et dans le golfe Arabo-Persique en 1991-1992 pendant la guerre du Golfe. En 2002, il prend le commandement de l’aviso Commandant l’Herminier qui participe à l’opération "Enduring Freedom" en océan Indien pendant six mois au moment de l’intervention américaine en Irak.En 2006 et 2007, il est commandant en second de la frégate Dupleix déployée en océan Indien dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et contre la piraterie. Il fait partie de l’état-major du groupe aéronaval à bord des porte-avions "Foch" et "Charles de Gaulle" au cours des deux déploiements en océan Indien.Le contre-amiral Jean Hausermann a été membre pendant deux ans de la FIM (Force interarmées multinationale) pendant lesquels il participe à de nombreux exercices interarmées de niveau opératif. Il commande la frégate De Grasse de 2009 à 2011. À la tête de cette unité, il participe en 2010 à l’opération "Atalanta" pendant cinq mois.Il rejoint ensuite l’état-major des armées (EMA) pour y être l’assistant militaire du sous-chef d’état-major "opérations". Depuis le 1er aout 2017, il était le chef "planification – logistique" du Centre de Planification et de Conduite des Opérations (CPCO).