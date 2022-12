Coordonnées bancaires piratées : que faire ?

Les achats sur internet sont de plus en plus fréquents, en particulier en période de fête et nul n’est à l’abri d’un piratage de coordonnées bancaires. Le cas échéant, que faire et vers qui se tourner ?

Guy Etienne •

Les grandes périodes de fêtes telle que Noël, sont généralement propices à de nombreux achats et beaucoup de consommateurs privilégient le commerce en ligne. Même si ces derniers ont leurs habitudes sur des sites connus et sécurisés, les pirates les plus retors parviennent tout de même à usurper à distance certaines coordonnées bancaires. Contacter d’abord sa banque Si en consultant votre compte, vous constatez qu'un paiement suspect a été réalisé avec votre carte à puce, vous devez d'abord faire opposition en contactant au plus vite votre banque. Cette action permet de bloquer l'utilisation de la carte, le paiement d'un chèque ou d'empêcher un prélèvement automatique sur cette carte. Puis, c’est l’établissement bancaire qui se chargera du remboursement de la somme concernée. service-public.fr Porter plainte Ensuite, il est également conseillé de déclarer la fraude aux forces de l'ordre (police ou gendarmerie), via le site Perceval dédié aux démarches sensibles. Ce service permet de signaler une fraude à la carte bancaire si vous remplissez les conditions suivantes : vous êtes toujours en possession de votre carte bancaire. Vous n'êtes pas à l'origine des achats en ligne. Vous avez déjà fait opposition à la carte auprès de votre banque. service-public.fr Pour être remboursé, vous devez "signaler la fraude à votre banque au plus tard 13 mois après la date de débit. Ce délai est de 70 jours si l'établissement du bénéficiaire du paiement se situe hors de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen" précise le ministère de l’économie (articles 133-1-1 et 133-24 du Code monétaire et financier).26 oct. 2022. Comment éviter la fraude ? Pour limiter les risques de fraude à la carte bancaire, prenez quelques précautions. Par exemple : - Apprenez votre code confidentiel par cœur, ne l’écrivez jamais ; - Conservez votre carte bancaire en lieu sûr ; - Ne répondez jamais à un mail vous demandant vos coordonnées bancaires, même s’il semble provenir d’une administration ou d’une banque ; - Lorsque vous payez sur Internet, vérifiez que la page web est sécurisée : son nom doit commencer par https ; - Surveillez vos relevés de compte pour repérer au plus vite d’éventuelles anomalies. economie.gouv.fr

