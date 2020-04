Coronavirus : 1476 amendes pour non-respect du confinement en Martinique

Police et gendarmerie sont à pied d'oeuvre en Martinique pour faire respecter le confinement. Depuis le 17 mars 2020 les forces de l'ordre ont dressé 1476 amendes et ont effectué 58 336 contrôles de piétons et d'automobilistes. La surveillance sera renforcée à l'approche du week-end Pascal.

Brigitte Brault •