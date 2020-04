Coronavirus : 500 000 € de plus pour les hôpitaux des Antilles-Guyane

Après avoir fait don de son stock de matériel de protection au CHU de la Martinique, la compagnie d’assurance locale GFA Caraïbes, met 500 000 € sur la table des 3 Centres Hospitaliers des Antilles-Guyane, dans le cadre de la lutte contre le covid-19.

Guy Etienne •

Conscients des difficultés que connaissent les établissements hospitaliers de ces territoires, notre compagnie a tenu à affirmer sa solidarité aux personnels soignants et aux personnes atteintes du COVID-19, en faisant un don de 500 000 € aux centres hospitaliers de Martinique, Guadeloupe et Guyane.



(Dominique Fouquemberg, Directeur Général de GFA Caraïbes).

Face à cette crise sanitaire, les personnels hospitaliers s'engagent sans réserve pour soigner, réconforter et accompagner les patients et leurs proches. Chaque jour, ils sauvent des vies sans compter leur temps et acceptent les risques et les contraintes de cette activité exceptionnelle.



La solidarité de la population qui se manifeste par des attentions, des messages, des dons, des opérations de mécénat est pour eux un signal fort et indispensable, qui les aide à renouveler leur énergie.



(Benjamin Garel Directeur Général du CHU de Martinique).

(...) Ce don nous permettra d’investir en urgence dans des matériels de première nécessité pour nos soignants et nos patients.



(Gérard Cotelon, Directeur Général du CHU de Guadeloupe).

(...) Le don généreux que vous faites aujourd'hui nous permettra de faire face à cette situation si particulière. Votre action contribuera ainsi à améliorer le niveau des équipements barrière individuels pour les personnels soignants (...).



(Christophe Robert, Directeur Général du CH de Cayenne).

500 000 euros seront octroyés aux CHU de Pointe-à-Pitre, de Fort-de-France et au Centre Hospitalier de Cayenne dans les jours qui viennent. C’est la Fédération Hospitalière de France (FHF) qui assurera le lien avec ces établissements, afin de connaître leurs besoins les plus urgents.L’assureur affirme avoir également contribué au fond de solidarité de 200 millions d’euros de la Fédération Française de l’Assurance, "dans le but d’aider les entreprises les plus touchées par la crise liée au COVID-19, notamment les TPE et les indépendants. Au total c’est près de 650 000 € (...) engagés dans cette crise sanitaire sans précédent".Comme ses homologues de Guadeloupe et de Guyane, le directeur du CHU de Martinique ne cache pas sa satisfaction dans la perspective de signer prochainement la convention avec l’entreprise généreuse, laquelle lui réserve un chèque de 200 000 €.Au total, ce sont 3 millions d’euros que Générali France et sa filiale locale ont engagé dans cette "opération de mécénat", soit 1 million pour les établissements publics des Antilles-Guyane, de la Réunion et de Mayotte, et 2 millions à destination des hôpitaux de l’hexagone.