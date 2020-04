Coronavirus : 673 contrevenants verbalisés pendant le week-end Pascal

Les contrôles opérés par la gendarmerie et la police nationale se sont accélérés pendant le week-end Pascal. Avec 673 contrevenants verbalisés depuis le vendredi 10 avril 2020, et jusqu'à hier 14 h, le chiffre total des procès-verbaux est de 2 698 depuis le début du confinement.

Il fallait s'y attendre. Malgré l'annonce du renforcement des contrôles des forces de l'ordre sur la voie publique, les routes et les plages pendant le week-end Pascal, certains piétons et automobilistes ont essayé de transgresser les consignes de confinement.



Depuis le vendredi 10 avril et jusqu'au lundi 13 avril 14 h, 673 contrevenants ont été verbalisés dont 241 le dimanche de Pâques sur l'ensemble de l'île.



Ce qui porte à 2 698 personnes le nombre de piétons et automobilistes qui devront s'acquitter d'une amende de 135 euros depuis le début du confinement (17 Mars 2020).



Policiers et gendarmes ont contrôlé 8 415 véhicules et 7147 piétons (notamment à la plage) pendant ces 4 jours.