Huit détenus positifs au Covid-19 au centre pénitentiaire de Ducos en Martinique

La prison de Ducos n’échappe pas à cette crise. Depuis plus de 15 jours, les cas positifs se succèdent et cela va sûrement continuer au regard des cas contacts, ce qui nous inquiète (…).



C’est pour cela que nous réclamons deux types de mesures, à savoir des zones de confinement localisées (…) et la limitation des accès entre l’extérieur et l’intérieur de la prison (…).

S’il faut prendre ces mesures plus radicales, il faut le faire (…) pour éviter l’extension de cette maladie.



"Protéger la population pénale et les familles"



Si nous pouvions reconfiner cet établissement, c’est à dire rendre étanche les entrées et les sorties, comme les permissions, l’accès aux parloirs, etc... durant quelques temps, 5, 8 ou 15 jours pour tenter de juguler le nombre de cas de Covid-19, ce serait une bonne chose, parce-qu’il s’agit de protéger la population pénale et les familles.



Donc nous appelons notre direction à reconsidérer les mesures.

(Patrick Louvounou – FO pénitentiaire)