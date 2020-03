Coronavirus : Air Antilles arrête ses vols commerciaux

Face à l'évolution de la crise sanitaire internationale et aux mesures restrictives prises par les autorités, Air Antilles annonce ce soir (21 mars 2020) l'arrêt de ses vols commerciaux à partir du lundi 23 mars 2020. Et jusqu'à nouvel ordre.

Brigitte Brault •

Vols Air Antilles dimanche 22 /03/20 • ©Air Antilles express ...

Face à l'évolution de la crise sanitaire internationale et aux mesures restrictives prises par les autorités, Air Antilles annonce ce soir (21 mars 2020) l'arrêt de ses vols commerciaux à partir du lundi 23 mars 2020. Et jusqu'à nouvel ordre.Tous les vols d'Air Antilles prévus entre le lundi 23 mars et le 5 avril 2020 sont annulés et ce sur l'ensemble des destinations opérées par la compagnie. Cette période pourra être prolongée en fonction de l'évolution de la situation précise la compagnie.Toutes les personnes devant voyager entre ces dates doivent effectuer leur demande de modification/annulationpar mail à l'adresse suivante :callcenter@airantilles.com.

Coronavirus : Air Antilles annule ses vols commerciaux à partir du lundi 23 mars 2020.

La compagnie précise qu'elle "continuera cependant d'assurer tant que possible le transport de fret aérien vers les îles du Nord.