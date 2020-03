Coronavirus : l'archevêque David Macaire arrête des dispositions pour les célébrations

David Macaire l'Archevêque catholique de Saint-Pierre et de Fort-de-France a adressé un courrier à la communauté catholique le13 mars 2020. L'archevêque dispense tous les fidèles des obligations habituelles liées au temps du Carême et de Pâques, notamment en matière de confession et de communion.

L'archevêque David Macaire applique les mesures gouvernementales concernant l’interdiction de tout rassemblement de plus de 100 personnes à cause de la menace épidémique du coronavirus. Il dispense tous les fidèles des obligations habituelles liées au temps du Carême et de Pâques, notamment en matière de confession et de communion.Dans son courrier, David Macaire précise que "cette contrariété, qui modifiera profondément nos habitudes pendant quelques semaines, est peut-être une grâce pour notre manière d’être en Église. Cela nous invite à approfondir notre vie ecclésiale en famille et en (PCE) Petites Communautés Ecclésiales. L'archevêque écrit à l'intention des prêtres et des fidèles que : "Dieu n’est pas en quarantaine, Il frappe à la porte et entre chez nous".Les rassemblements dans les églises et les salles paroissiales se feront dans des conditions différentes. Moins de 100 personnes / 1 ou 2 personnes par banc (les personnes vivant sous un même toit pourront éventuellement occuper le même espace) / 1 équipe d’accueil veillera au respect des normes. Malheureusement, on ne pourra pas accueillir tout le monde.L'archevêque recommande aux prêtres de favoriser les messes en quartiers là où c’est possible. Les messes célébrées à l’église devront respecter la limitation du nombre de fidèles. Elles ne devront pas être trop longues (une quarantaine de minutes) afin de permettre aux prêtres d’augmenter le nombre.Cette nouvelle disposition devrait privilégier un temps d’adoration du Saint-Sacrement en lieu et place de la communion pour les groupes excédant 30 personnes. David Macaire demande également une attention particulière aux quêtes et à leur circuit de collecte.Les attitudes de précaution sont demandées aux fidèles. À savoir faire attention à se laver les mains, éviter les contacts, modifier en ce sens la démarche de paix (à l'appréciation des prêtres) et lorsque la communion est donnée (pour les petits groupes de 10 à 20 personnes), elle sera donnée dans la main.Les prêtres confesseront uniquement là où une protection sanitaire sera assurée (confessionnal, vitre, masques…).Le chef de l'Église catholique en Martinique rappelle que "le Carême des veilleurs se poursuit. Les rassemblements des "candélabres" se feront dans les conditions susdites. Cependant, durant toute la crise sanitaire, on fera en sorte d’exposer le Saint-Sacrement dans les églises paroissiales le plus longtemps possible.Pour la nuit de la Saint-Joseph, du 18 au 19 mars (minuit-1h00), David Macaire invite les fidèles à prendre une heure de veille et de prière chez eux aux intentions des malades, des soignants, des personnes confinées, des travailleurs et des entreprises en danger... Ils pourront éclairer une de leurs fenêtres pour signifier cette veille.Les Petites Communautés Ecclésiales (PCE) se prépareront à célébrer les fêtes pascales dans les quartiers et devront trouver un lieu adéquat et organiser les temps de prière de Pâques.Les prêtres et les fidèles bénéficieront d'un kit "Pâques en PCE" fourni pour vivre le Jeudi Saint, le Chemin de croix et l’Office de la Passion ainsi que la mini-veillée pour célébrer la Résurrection, pendant la nuit du Samedi Saint...).Les baptêmes des catéchumènes, les célébrations des funérailles, sont maintenus en respectant les consignes données dans le contexte de cette pandémie. Les dispositions particulières relatives à la catéchèse seront communiquées directement aux personnes concernées.