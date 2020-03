Coronavirus : le confinement offre l’occasion d’appréhender autrement la vie en famille et donne un répit à la planète

Pour faire face aux virus on n'a que trois possibilités : les vaccins, les médicaments antiviraux, et la distanciation sociale, c'est à dire éloigner les personnes pour que le virus ne puisse pas circuler dans la population.



Pour le moment, nous n'avons pas de vaccin contre le covid-19 et cela va nous prendre au moins un an, voire un an et demi, d'avoir un vaccin efficace et sûr. Nous n'avons pas non plus de médicament antiviral qui fonctionne efficacement contre ce virus (...). La seule vraie option qu'il nous reste, est le confinement et l'éloignement social. C'est notre seule alternative.



(Peter Palese, microbiologiste spécialisé dans les virus des voies respiratoires, de l'École Icahn de médecine à l'hôpital Mount Sinai aux États-Unis / sciences et avenir.fr)