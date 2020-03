Coronavirus : deux gendarmes en confinement au Lamentin et à Sainte-Luce

Un nouveau corps de métier frappé par une suspicion de coronavirus en Martinique. Deux gendarmes sont en confinement à leur domicile. L'une des unités du Lamentin et la caserne de Sainte-Luce n'effectuent pas de sorties à l'extérieur en attendant la fin de la quatorzaine de ces deux gendarmes.

Brigitte Brault •

Comme toutes les professions, les suspicions de covid-19 et les confirmations de coronavirus n'épargneront aucun pan de la société en Martinique ou ailleurs.



Ce matin (27 mars 2020), le SAMU est intervenu à la caserne de Sainte-Luce, au logement de fonction d'un gendarme en confinement. Il est en effet et depuis plusieurs jours en quatorzaine pour suspicion de coronavirus.

Suite à cet examen médical, le gendarme concerné n'a pas été hospitalisé mais reste à son domicile pour terminer sa quatorzaine.



Un autre gendarme est également en quatorzaine à son domicile au Lamentin.



Pour l'instant la caserne de Sainte-Luce et l'une des unités de la gendarmerie du Lamentin n'effectuent pas de sorties à l'extérieur en attendant la fin de la quatorzaine des deux gendarmes.



Des contacts avec des personnes extérieures à la population qu'ils côtoient, seraient à l'origine de leur confinement.