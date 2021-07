Coronavirus en Martinique : ouverture de tentes d'accueil pour les nouveaux malades

Pendant que le pass sanitaire et la vaccination divisent la société, le Centre Hospitalier Universitaire de Martinique fait face à la réalité de la flambée épidémique dans l'île.

Dans son dernier bulletin hebdomadaire de surveillance de la Covid-19 publié ce vendredi 30 juillet 2021, Santé publique France et l’Agence Régionale de Santé redoutent "une aggravation de la situation sanitaire dans les prochaines semaines, alors que l’hôpital est déjà en forte tension".

Dans un contexte d’augmentation importante de la circulation virale, d’un début de diffusion du variant Delta et des congés estivaux, la vaccination de toutes les personnes éligibles doit être fortement encouragée, dans l’objectif d’atteindre le plus rapidement possible un niveau suffisant d’immunité collective et de diminuer la tension hospitalière et sur le système de santé.

(L‘ARS - communiqué du 30 juillet 2021)