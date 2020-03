Coronavirus : les Martiniquais s'entraident grâce aux réseaux sociaux pour surmonter le confinement

Les Martiniquais confinés à la maison pour contrer la propagation du coronavirus, font preuve d'ingéniosité pour s'occuper. Certains professionels ou anonymes, partagent leurs créations sur les réseaux sociaux...et ça fait passer le temps.

Danser, rire, cuisiner...

Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de rigoler, de se détendre, de voir autre chose que tout ce qu'on voit en ce moment. Même si on éteint la télévision, dans les groupes whatsapp, nos amis se sont transformés en grands infectiologues, médecins ou complotistes. Donc même pour moi, je me suis dit que cela serait sympa de proposer quelque chose pour que les gens puissent avoir le sourire au moins une fois par jour.



Mais même s'il y a de l'humour, il y a quand même des messages qui passent. C'est subtil, confie l'humoriste.

Des recettes de cuisine faciles à faire

Il y avait plein de recettes que je n'avais pas le temps de réaliser donc en cette période de confinement où on s'ennuie un peu, je me suis dit que j'allais les faire et publier les réalisations.

Cela me permet d'avoir une activité avec mon fils et de partager avec des personnes de l'extérieur. Puisque même si le lien physique est rompu par rapport au confinement, on a toujours un lien virtuel grâce aux réseaux sociaux. Ça permet d'échanger, d'interagir et d'échanger également des astuces et faire passer le temps durant cette période qui n'est pas évident, explique-t-elle.

Lorsque nous avons été mis en confinement, tout naturellement je me suis demandé comment je pouvais aider mes athlètes d'une part et la population martiniquaise à faire du sport à domicile de manière efficace et ludique. Ce travail avait été effectué dans le cadre d'une émission d'utilité publique qui avait pour objectif de lutter contre l'obésité et la sédentarité. Je l'ai remis en lumière, explique Gino Fidélin, éducateur sportif.

Et si la boîte de nuit se déplaçait dans votre salon ? Comment ? Grâce aux réseaux sociaux, plusieurs DJ offrent des sessions de mix en direct puis en replay sur leur page."Chers amis, confinement oblige, restez à la maison ! Pour vous aider à rester à la maison, je vous offre une petite session de zouk rétro", explique Mickaël Léton sur sa page Facebook. L'organisateur de soirée a publié neuf vidéos avec danse en solo en prime.Harry Caumartin, plus connu sous le pseudonyme de DJ Killerz, offre tous les jours depuis le 18 mars 2020 des "lives mix de plusieurs styles" sur ses réseaux. Il a commencé avec des musiques de type Hip-Hop et R’nB.Un partage qui permet de rythmer les soirées et même les journées à la maison.Pour des tranches de rigolade, les humoristes s'en chargent. Tous les jours depuis le 15 mars 2020, Bobi Production publie de courtes parodies de 20 à 30 secondes sur ses réseaux sociaux.Des vidéos plus longues devraient être dévoilées au fil des jours de confinement. Par ailleurs, la production a dû elle aussi s'adapter aux conditions exceptionnelles du moment puisque les tournages en cours s'effectuent à distance.Parce qu'il faut bien s'alimenter et que les restaurants sont fermés, les "tutos" se multiplient avec des recettes faciles à faire. La blogueuse culinaire Patricia Thine a publié ses recettes réalisées à partir du contenu de son réfrigérateur et de son jardin.De son côté, Audrey profite de ce temps en famille et partage ses recettes réalisées avec son fils.Mais gare au manque d'exercices physiques. L'attestation de déplacement dérogatoire permet les sorties uniquement aux abords de chez soi pour pratiquer une activité sportive.ont mis en place des vidéos et explications afin de faire son sport à la maison en cette période de confinement.Ainsi les séances en vidéos sont publiées tous les matins à 8h sur les pages Facebook de Martinique la 1ère et Tropic Spor'attitud' puis les explications en direct à la radio ou sur le player du site de Martinique la 1ère à 8h45 dans l’émission Matin bo kay.