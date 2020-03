Coronavirus en Martinique : crèches, écoles, collèges, lycées, universités et stades de football fermés jusqu'à nouvel ordre

L'annonce la plus marquante du Président Emmanuel Macron est la fermeture à partir de lundi 16 mars 2020, jusqu'à nouvel ordre", des crèches, écoles, collèges, lycées et universités pour freiner la propagation du virus. Au moins 6 cas sont soignés en Martinique.

#CoronavirusPandemic : réunion de coordination entre les services de la préfecture de #Martinique et la #Guadeloupe par visioconférence pic.twitter.com/lZq59OuGH8 — Martiniquela1ère (@Martiniquela1e) March 12, 2020

Pas de football dès le 13 mars

Emmanuel Macron a ordonné la fermeture à partir de lundi (16 mars 2020) et "jusqu'à nouvel ordre", des crèches, des établissements scolaires et universités. "Un service de garde sera mis en place région par région" pour que les personnels "indispensables à la gestion de la crise sanitaire" puissent "faire garder leurs enfants et continuer d'aller au travail", a-t-il ajouté lors de sa déclaration téléviséeAlors que le Président de la République annonce que les écoles, collèges, lycées et université seront fermés à partir du 16 mars, "le préfet et le recteur de Martinique semblent vouloir se démarquer" contrairement à la Guadeloupe, soupçonne la FSU.Pour sa part l'Unsa-Education prend acte de la décision du Président de la République pour lutter contre la propagation du virus Covid 19. Le syndicat rappelle aux autorités "que la Martinique fait partie de la République Française qui est une et indivisible. Il est donc inconcevable que cette décision ne s’applique pas sur notre territoire. AUCUNE DÉROGATION ne saurait se justifier".Tous les championnats amateurs féminins et masculins de toutes catégories d'âge, les divers tournois et rassemblements, les entraînements et l'activité des écoles de football sont interrompus dès ce vendredi 13 mars 2020 et jusqu'à nouvel ordre.