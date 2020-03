Coronavirus : les mesures de confinement entrent en vigueur à midi en Martinique

Dès midi, des mesures de confinement strictes décidées par le président de la République entrent en vigueur dès midi en Martinique. Pour une 15 jours qui pourra prolongée en fonction de l’évolution de la crise sanitaire. Une question de vie ou de mort affirme le ministre de l'intérieur.

Brigitte Brault •

Les exceptions peuvent être tolérées



Une mesure à titre très exceptionnelle



Limiter au maximum toute activité collective est interdite

Tout ce qui peut paraître anodin en temps normal est interdit. Pas toléré, interdit !

- Christophe Castaner ministre de l'intérieur. Allocution télévisée du 17 mars 2020.



Il est question de vie et de mort. Et il n’a jamais été aussi simple de s’engager pour son pays, de s’engager pour les autres : rester chez soi suffit.

Un formulaire d’attestation de déplacement a été mis en ligne sur le site du ministère de l’Intérieur et le sera bientôt sur d’autres sites du Gouvernement.

Toute infraction sera punie d'amende

Dès midi, des mesures de confinement strictes décidées par le président de la République entrent en vigueur en Martinique à partir de midi pour une durée de 15 jours qui pourra être prolongée en fonction de l’évolution de la crise sanitaire.Pour aider à stopper la propagation du virus, les mesures sont les suivantes. Tous les déplacements doivent être réduits à leur strict minimum.- Pour les déplacements entre le domicile et le lieu de travail, notamment pour les personnes dont les activités ne peuvent pas être interrompues ni organisées sous forme de télé travail.- Pour faire des courses de produits de première nécessité, c’est-à-dire la nourriture et les produits d’hygiène.- Pour motif de santé.- Pour les déplacements familiaux impératifs ou l’assistance aux personnes vulnérables. Autre exemple, celui des parents divorcés qui peuvent naturellement toujours aller chercher et retrouver leur enfant.Les déplacements très brefs à proximité immédiate de son domicile, afin de faire du sport ou pour promener un chien sont tolérés.Entrent dans cette catégorie : les repas de famille, les dîners entre amis, un match de foot avec quelques amis, des retrouvailles pour une partie de cartes.Christophe Castaner précise que "".Afin que ce confinement montre ses effets et endigue effectivement la propagation du virus, les mesures suivantes doivent être strictement suivies :- Pour chaque sortie, chaque personne devra disposer d’une attestation sur l’honneur indiquant son identité, son adresse et les motifs de son déplacement.Par ailleurs, si quelqu’un ne dispose pas d’imprimante ou d’accès à internet, il pourra réaliser son attestation de déplacement sur papier libre. Il faudra bien en réaliser une pour chaque déplacement.- Un autre formulaire, professionnel celui-ci, a été mis en ligne.Il s’agit d’une attestation employeur affirmant l’absolue nécessité pour la personne qui le détient de se déplacer pour aller travailler.Les policiers et gendarmes auront pour mission de vérifier que chaque personne soit en possession de son attestation en cas de sortie. Ils réaliseront des contrôles aussi bien fixes qu’aléatoires.Une amende de 38€ est aujourd’hui prévue, dont le montant sera rapidement porté à 135€.La limitation drastique des déplacements doit être cohérente et globale. Elle concerne donc évidemment aussi les déplacements transfrontaliers.Ainsi, désormais, toutes les entrées de ressortissants étrangers à l’Union européenne, à l’espace Schengen et au Royaume-Uni sont interdites dans l’espace européen. Pour les ressortissants de pays tiers, les frontières seront fermées.Quelques exceptions sont prévues. Les ressortissants de pays tiers avec un permis de séjour en vigueur pourront par exemple entrer dans l’Union.La circulation de marchandises se poursuit." précise le ministre de l'intérieur.Ces mesures concernant les frontières sont cohérentes avec notre volonté de limiter au maximum les déplacements de chacun.Elles sont transitoires mais vont permettre de mettre un frein à la propagation du Covid19 affirme Christophe Castaner.