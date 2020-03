Coronavirus : des pharmacies de Martinique fabriquent leur propre gel antibactérien

Plutôt que de subir la pénurie de gel antibactérien liée à la forte demande suite à l'épidémie de coronavirus Covid-19, certaines pharmacies de l'île ont choisi d'agir. Elles fabriquent elles-mêmes le précieux gel à partir d'ingrédient de base.

Peggy Pinel-Fereol •

Un moyen de limiter la propagation de l’épidémie

#CORONAVIRUS : 🔴 Rappel des #gestes simples à adopter pour éviter le #virus et protéger les autres ! ⤵

☎ Des questions ? 0 800 130 000 (appel gratuit)

👉 Toutes les informations sur : https://t.co/ZBvqSoHGOs #COVID19 #GestesBarrières pic.twitter.com/rbK231KXWe — Martiniquela1ère (@Martiniquela1e) March 9, 2020

Véritable outil pour se désinfecter les mains et ainsi limiter la propagation des microbes et virus, le gel antibactérien semble au fil des semaines devenir une denrée rare chez les pharmaciens. Certaines doivent même faire face à une pénurie.Ainsi, depuis la semaine dernière, l’ Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a autorisé les officines à fabriquer elles-mêmes leur solution désinfectante.En Martinique certaines pharmacies tentent l'expérience de la fabrication maison de gel. Mais le processus n’est pas si simple.Rappelons que se laver les mains avec de l'eau et du savon est également une solution pour éviter la propagation du virus.