Coronavirus : les professionnels de santé des Antilles, Guyane et de la Réunion soutenus par le groupe Bernard Hayot

L'épidémie de coronavius se propage. Nombreuses sont les entreprises qui ont recours aux mesures exceptionnelles mises en place par le gouvernement pour ralentir ou arrêter leurs activités. GBH, le groupe privé des Antilles-Guyane et de la Réunion, se mobilise pour aider le personnel soignant.

Guy Etienne •

Un véhicule mis à disposition

Dans un esprit de solidarité et d’effort collectif.

Les professionnels de santé sont en première ligne dans la lutte internationale contre le coronavirus. Leur dévouement et leur détermination pour épargner un maximum de vies menacées par la pandémie de coronavirus, avec parfois des moyens limités, sont souvent applaudis dans certaines grandes villes particulièrement touchées, comme par exemple dans le Grand Est et en Île de France , dans l'hexagone.GBH déploie un plan de soutien exceptionnel aux professionnels de la santé. Pour faciliter la tâche de ces professionnels dont les véhicules seraient défaillants, le Groupe Bernard Hayot a décidé de mettre gratuitement à leur disposition, des voitures de remplacement "pendant la durée du confinement", à travers deux de ses filiales de locations.Un message a été adressé, jeudi 19 mars 2020, aux professionnels de santé, par le groupe privé des Antilles-Guyane et de la Réunion, dans son action de lutte contre le coronavirus.



Plusieurs infirmiers libéraux ont également reçu ce message, rédigé en 5 lignes, avec un numéro de téléphone afin d'authentifier la proposition du groupe. (Cette initiative concerne également les blouses blanches de Guadeloupe, de Guyane et de la Réunion).

L'enseigne fait également part de sa contribution pour la fabrication et la fourniture gratuite de solutions hydroalcooliques. Cette dernière proposition englobe l’armée, la gendarmerie et les pompiers.Le Groupe Bernard Hayot précise que ces deux actions ont été menées à bien "dans un esprit de solidarité et d’effort collectif".