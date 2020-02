Le coronavirus 2019-nCoV se propage dans le monde et touche en particulier la Chine. Ce lundi 10 février 2020, la France annonce la libération de 2,5 millions d'euros pour des travaux de recherche autour du coronavirus. Que sait-on réellement de ce virus et de la façon dont il s'attrape ?

Julita GIMENO - Jean-Claude SAMYDE •

Le coronavirus se transmet d'homme à homme

Une plateforme d’information

À lire aussi Coronavirus 2019 n-CoV: la Martinique aussi est en état d'alerte

La ministre de la santé Agnès Buzyn, et la ministre de la recherche Frédérique Vidal, ont informé ce lundi 10 février 2020, au cours d'un point de presse, du déblocage de 2,5 millions d'euros pour des travaux de recherche autour du coronavirus en France.Le coronavirus 2019-nCoV se propage dans le monde et touche cruellement la Chine. L'épidémie concerne 40.645 cas dans le monde, dont 40.196 en Chine. 28 pays sont touchés et se partagent les 440 autres cas.Le coronavirus a provoqué 910 décès, dont 908 en Chine. On dénombre en France 11 cas suspects à ce jour dont un sévère.Le coronavirus se transmet d'homme à homme à partir des contacts rapprochés et par voie aérienne en toussant, en éternuant, en crachant ou en touchant des surfaces contaminées.Que sait-on réellement de ce virus et de la façon dont il s'attrape ?L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) sensibilise la population française sur les gestes à adopter en relation au coronavirus.Depuis le 1er février, le ministère des solidarités et de la santé, a mis en place la plateforme téléphonique d’information "nouveau coronavirus".Cette plateforme téléphonique, accessible au 0800 130 000 (appel gratuit depuis un poste fixe en France, 7 jours sur 7, de 9 h à 19 h) permet aux voyageurs des zones à risques de se rassurer et d’avoir des conseils en cas de besoin.