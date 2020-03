Coronavirus : le trafic aérien régional et national restreint

L'aéroport Aimé Césaire est déserté par les avions. Seule la compagnie Air France assure de rares vols pour la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique et Paris. L'aéroport d'Orly (à 10 km au sud de Paris), sera entièrement fermé à partir de demain mardi 31 mars.

Brigitte Brault •

Fermeture de l'aéroport d'Orly

Six vols régionaux et nationaux sur huit sont annulés demain (mardi 31 mars 2020) au départ de l'aéroport Aimé Césaire au Lamentin. Entre chaque vol, l'aéroport fermera ses portes.Ce sont les consignes strictes données par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus.Les deux vols régionaux maintenus demain sont ceux de Fort-de-France-Pointe-à-Pitre (14 h) et Fort-de-France-Cayenne (14h45 et 20h05).Un seul vol national *CDG(Roissy)-Fort-de-France est prévu mercredi 1er avril 2020 (départ 13 h de l'aéroport Charles de Gaulle. Arrivée 15 h 50 à l'aéroport Aimé Césaire).Le 2 avril, cet avion redécollera pour l'aéroport CDG à 18 h pour atterrir le lendemain 3 avril à 8 h 25.Des précisions ultérieures seront données pour les éventuels vols nationaux des 4 et 5 avril.Aucun vol n'est prévu le dimanche 5 avril.Des plans de vol encore plus restrictifs sont prévus à partir de la semaine prochaine.

- Les terminaux Orly 1 et 2 sont actuellement fermés.

- À compter de demain (mardi 31 mars 2020), l’aéroport de Paris-Orly sera entièrement fermé. Air France rassemble ses activités parisiennes à l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle.

- Les vols de/vers Cayenne, Fort-de-France, Pointe-à-Pitre et Saint-Denis de la Réunion seront transférés à Paris-CDG.

- Les vols de/vers Toulouse, Nice et Marseille seront également transférés à Paris-CDG.

Assainissement de l'air dans les cabines

Fermeture des agences Air France

*CDG aéroport Paris-Charles de Gaulle

Dans un communiqué, la compagnie Air France précise que ses avions sont équipés d'un système de recyclage de l'air constitué de filtres "High Efficiency Particulate Air" (HEPA) identiques à ceux utilisés dans les blocs opératoires.L'air des cabines est ainsi totalement renouvelé toutes les 3 minutes. Les filtres HEPA extraient plus de 99,999 % des virus, y compris ceux dont la taille ne dépasse pas 0,01 micromètre, assurant ainsi la qualité de l'air en cabine et sa conformité avec les normes sanitaires.Les virus de type coronavirus dont la taille varie entre 0,08 et 0,16 micromètre sont, ainsi, systématiquement capturés.En application des mesures décidées par le gouvernement français, toutes les agences Air France à Paris et dans les régions, en ville comme dans les aéroports, sont fermées à l'exception de l’agence du Terminal 2E de l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, ouverte de 6 h 40 à 14 h (heure métropole)."Nous vous invitons à utiliser nos services en ligne". Si vous avez une réservation pour un vol dans les 72 heures, vous pouvez nous contacter au + 33 (0)9 69 39 36 54. Nos conseillers ne pourront pas traiter d’autres demandes à ce numéro, indique la compagnie.