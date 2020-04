Coronavirus : évacuation médicale par hélicoptère d’un patient de 47 ans de Guadeloupe vers le CHU de Martinique

Un patient de 47 ans, hospitalisé sous assistance respiratoire, suite à une infection sérieuse au Covid 19 a été évacué en urgence de Guadeloupe vers la Martinique vendredi 24 avril 2020, dans la soirée.

C’est la première évacuation sanitaire assurée par un hélicoptère du Dismude.

Brigitte Brault •

Evacuation médicale d'un patient Covid-19 par un hélicoptère PUMA du CHU de Guadeloupe au CHUM (24 avril 2020). • ©CHUM 972

Un patient Covid-19 pris en charge par une équipe médicale dès son arrivée sur l'héliport du CHUM. • ©Martinique la 1ère

Après son transfert par hélicoptère PUMA un patient Covid-19 rejoint une salle de réanimation du CHUM (24 avril 2020).

Qu'est ce qu'une technique d’assistance extracorporelle ? Les techniques d’assistance extracorporelle ou extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) sont réalisées en sauvetage pour améliorer l’oxygénation dans les formes les plus sévères du syndrome de détresse respiratoire aigüe (SDRA).



Cette assistance, permettant l’oxygénation non plus à travers le poumon physiologique mais à travers une membrane extracorporelle.



Le patient nécessite alors d’être intubé, endormi (sédaté) et placé sous assistance respiratoire, c’est-à-dire connecté à un ventilateur artificiel.



Cette technique de sauvetage lourde est réservée aux patients les plus graves.

Le PUMA du porte-hélicoptères amphibie Dixmude avec à son bord un homme de 47 ans atteint de Covid-19 s'est pose sur l'héliport du CHUM (centre hospitalier de Martinique) à 19h40 (vendredi 24 avril).il avait été réquisitionné dès 12h par le préfet de la zone Antilles pour transporter un patient dans un état grave.Hospitalisé au centre hospitalier universitaire de Pointe-à-pitre en Guadeloupe (CHUG), le malade était en insuffisance respiratoire et son état nécessitait sa prise en charge en urgence par le CHUM, l'unique hôpital des Antilles à disposer des compétences en oxygénation sous membrane corporelle.La configuration de l’hélicoptère PUMA a été spécialement aménagée pour le transport de patients Covid-19, avec une étanchéité totale entre la zone de pilotage et le lieu d’accueil du malade et des soignants.En parallèle, l’hélicoptère Dragon 972 de la sécurité civile a décollé de Fort-de-France pour prendre en charge, au CHUM, l'équipe de l'UMAC (unité mobile d'assistance circulatoire) spécialisée pour transférer les malades assistance respiratoire et du matériel spécialisé. L'une des rares unités françaises à avoir ces compétences.Arrivée sur le tarmac, l'équipe de l'UMAC, avec à sa tête le Dr Bruno Sanchez, chirurgien cardiaque, a transporté le malade vers la salle de réanimationde l'unité Covid-19 du CHUM dans les minutes qui suivaient son arrivée.C’est la première évacuation sanitaire assurée par un hélicoptère du Dismude.L'hélicoptère Puma a ensuite intégralement été désinfecté en moins de trois heures par une équipe de spécialistes du 2e Régiment de dragons (RD) embarqués à bord du porte-hélicoptères, afin d’être de nouveau opérationnel pour une prochaine mission.