Le corps de Flora Petit, tuée par balles dans le dos, est remis à sa famille

Le corps de Flora Petit, surnommée "La Patronna", décédée dans sa 28e année, a été remis ces dernières heures à sa famille après l'autopsie qui a confirmé la mort par balles.



La jeune femme a été véritablement exécutée par au moins 4 balles dans le dos, non loin de son domicile dans la nuit du 18 au 19 septembre 2019, à la rue Carlos Finlay, quartier l'Ermitage à Fort-de-France.



Les circonstances de cette affaire semblent un peu plus claires une semaine après les faits. "On a entendu des cris et c'est à moment là nous avons regardé dans la rue et nous avons vu le corps de cette jeune femme par terre. ( ...). selon le témoignage de deux personnes proches des lieux du drame.



La police judiciaire chargée de l'affaire possède quelques récits dont ceux d'autres témoins affirmant avoir vu trois jeunes hommes s'enfuir vers l'ancien Hôpital Civil.



La veillée de Flora Petit se déroule ce soir (jeudi 26 septembre 2019), au funérarium de la Joyau à Fort-de-France. Ses obsèques seront célébrées demain (vendredi 27 septembre 2019), à 14h30 à l'église des TerresSainville et l'inhumation se fera au cimetière de Trabaud à Fort-de-France. Il n'y aura pas de condoléances, avertit la famille.