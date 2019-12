Dans les coulisses de l'entraînement de Wendie Renard

Elue meilleure joueuse de l'année 2019 par l'hebdomadaire France Football, Wendie Renard est un exemple de réussite pour toute une jeunesse. En Martinique pour quelques jours de vacances, elle s'est entraîné hier (jeudi 26 décembre 2019) avec deux joueuses de l'Olympique Lyonnais.

Aurélie Treuil/Brigitte Brault •

Vacances ou pas, les joueuses de l’Olympique Lyonnais doivent garder la forme.A Fort-de-France ce matin, après quelques foulées sur le Malecon en guise d’échauffement, Wendie Renard, Melvine Malard et Selma Bacha se sont entraînées deux heures durant.Et souffrir un lendemain de Noël, c’est presque une habitude pour des joueuses de football de haut niveau.Malgré la trêve hivernale, le préparateur physique ne les a pas épargnées. Loin du froid et des stades, elles n’en oublient pas leur objectif…gagner ! Et avec Wendie, la motivation est très présente.Wendie a proposé à ses deux coéquipières de l’OL de passer les fêtes de Noël avec elle en Martinique. L’occasion de partager les traditions de son île et d’épauler les deux jeunes femmes de 19 ans.Consciente d’être un exemple, la sportive en profite pour distiller ses conseils. Toujours se surpasser, aller le plus loin possible, c’est le secret d’un palmarès inégalable et d'un parcours hors-pair.Une exigence et une détermination partagée par toutes les joueuses. Victorieuse de la coupe de France, des championnats de France et de la ligue des champions en 2019, on peut dire que ces vacances, elles les ont bien mérité.Voyez ce reportage d'Aurélie Treuil