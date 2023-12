Coup d'envoi du "Raid des Alizés" en Martinique... entre solidarité et dépassement de soi

La 8e édition du "Raid des Alyzés" se déroule du 5 au 10 décembre 2023. Cette année, 75 équipes d'horizons multiples participent à cette aventure 100% féminine, au cœur du territoire Martiniquais. La compétition s’est imposée depuis 2015 comme une référence du sport féminin, mais c'est aussi l'occasion de mettre en valeur des associations caritatives représentées par les participantes.

Le "Raid des Alyzés" Martinique accueille officiellement la majorité des 75 délégations à compter de ce mardi 5 décembre 2023, en provenance de plusieurs pays francophones. La compétition débute le 6, mais le parcours est tenu secret jusqu'au coup d'envoi.

Les participantes devront chaque jour faire face à différentes épreuves (trail, VTT, kayak, course d’orientation...) avant de se retrouver dans un bivouac situé dans un espace préservé de l'île.

Des participantes au Raid des Alizés qui se jettent à l'eau lors d'une précédente édition (image d'illustration). • ©Raid des Alizés

Plus de 225 femmes engagées

Les candidates ne sont pas forcément toutes des sportives ; elles viennent de toute la société civile (étudiantes, cadres, militaires, influenceuses...)

Outre l'aspect sportif de cette compétition qui dure 6 jours et 5 nuits au milieu des plus beaux spots de l'île, les équipes engagées représentent des associations caritatives. Certaines sont impliquées dans la lutte contre le cancer du sein ou le cancer pédiatrique, d'autres se battent aux côtés d'enfants atteints d'autisme, pour la recherche de soins pour les maladies neurodégénératives.

Cette année, 8 équipes martiniquaises sont dans la course, portant les couleurs d'associations locales. L'écho médiatique de leur cause, s'ajoute à la dotation financière reversée à l’issue de l'épreuve.

Des invitées de marque

Cette édition 2023 verra aussi la participation de sportives confirmées et de personnalités françaises au sein des groupes constitués.

La championne olympique de judo Lucie Décosse fera équipe avec ses 2 sœurs, Gwladys et Jessica. Elles représenteront la Guyane et surtout l'association "Kourir", réunissant les familles d’enfants et d'adolescents atteints d’Arthrite Juvénile.

Muriel Hurtis, championne du monde et d'Europe d'athlétisme, sera avec Stéphanie Blaise, ancienne joueuse professionnelle de basket et Caroline Califano, une grande passionnée de rugby.

En compagnie de ces personnalités, les femmes engagées dans le raid 2023 tenteront de se dépasser à travers une aventure unique. Chacune voudra donner le meilleur d'elle-même pour sa cause et avec la solidarité de son groupe, l'objectif étant de terminer le périple.

Car "c'est aussi cela l'esprit du Raid des Alyzés", qui chaque année, est de plus en plus plébiscité par des femmes très motivées.

Le dépassement de soi pour la bonne cause • ©Raid des Alizés

Une vitrine pour la destination Martinique

Le Comité Martiniquais du Tourisme (CMT) est un partenaire majeur de la manifestation. Les retombées médiatiques attendues sont autant de visibilité pour le territoire. Avec plus de 70 kilomètres parcourus durant le Raid, la Martinique est en effet vue à travers ses plages, ses sites naturels et autres coins cachés qui font l'originalité et la richesse de la destination.

Outre la diffusion de l'événement assurée par "TV Sport Event", des influenceuses seront elles aussi au cœur de la compétition en y participant, du 5 au 10 décembre 2023.

Lucile Woodward, coach sportive reconnue, diplômée d'état, journaliste spécialisée dans la santé, accompagnera les différentes équipes. Ses vidéos sur YouTube, accumulent des millions de vues.

Selon le Comité Martiniquais du Tourisme, 60 %, des participantes restent en Martinique une semaine après la fin du Raid des Alizés avec leurs accompagnants pour continuer à découvrir la destination.