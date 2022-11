Coupe du monde de football au Qatar : voyage annulé pour le Plastic System Band et le Grand Ballet de Martinique

Le Grand Ballet de Martinique et le PSB (Plastic System Band), ne seront probablement pas au rendez-vous du mondial de football organisé au Qatar, du 20 novembre au 18 décembre 2022.

La présidente des danseurs, Suzon Sainte-Rose, l’a annoncé lors d’une répétition en début de semaine (lundi 14).

Raisons évoquées : déjà un temps de préparation très court "même si tous les membres de la troupe avaient décidé de mettre les bouchées doubles, pour honorer l’invitation" affirme le directeur général du Ballet. "Nous avions des doutes sur l’organisation, la prise en charge et la logistique sur place, à Doha" ajoute-t-il.

Un événement planétaire comme celui-ci, il faut compter près de 2 ans de préparation. Il a fallu le faire en à peine 3 mois lorsqu'on nous a fait la proposition. Puis il fallait présenter le dossier à nos partenaires, notamment la CTM, le Comité Martiniquais du Tourisme et la compagnie Air-France, en un temps record. Ensuite, nous étions obligés de multiplier les répétitions, de travailler de nouvelles chorégraphies… etc.

Nous avons fait de très nombreuses tournées à travers le monde, mais c’était toujours préparé bien en amont. Par exemple nous souhaitions avoir un bus en permanence à notre disposition et non un transporteur au service de plusieurs groupes à la fois. Il y a aussi les conditions d’hébergement lesquelles, à priori, n’avaient pas prévu de nous réunir sur un seul et même site en compagnie des musiciens du Plastic System Band, qui devaient eux aussi prendre part à ce voyage. La programmation des spectacles ne paraissait pas non plus tout à fait claire, comme le tarif de nos prestations… bref, il y avait un flou, alors que tout était quasiment bouclé de notre côté, même le budget d'environ 130 000 euros dont les billets d’avion.