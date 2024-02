Coupe VYV de Foot-ball en Martinique : le Golden Lion vainqueur du match aller de la 2e demie finale

La seconde rencontre aller de la 2e demie finale de la coupe inter-régionale VYV, a enregistré la victoire du Golden Lion 2-1 face à La Samaritaine. Le match s’est joué ce mercredi 21 février 2024 à Saint-Joseph, tandis que la veille, le Club Franciscain l’a emporté 3 à 0 lors de la première rencontre face au Club Colonial au Stade Louis-Achille.

Kévin Parsemain, le capitaine du Golden Lion savoure modestement, en attendant les rencontres retour.

On joue notre premier match contre une équipe du top 4, avec notre situation qu'on connaît… c'est à dire beaucoup de blessés. On savait que ça allait être difficile, mais c’était un match de qualité contre une très bonne équipe. Maintenant on a réussi à être efficace !