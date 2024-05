Coupures d’eau : un lycée bloqué à Ducos, écoles et crèche fermées à Schœlcher

Les revendications des élèves du Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole de Croix-Rivail à Ducos ont été entendues. Après d'un mois de coupures récurrentes, une citerne d'eau a enfin été livrée à l'établissement.

Ce lundi matin, les lycéens ont manifesté leur ras-le-bol en bloquant l'accès au lycée. Ils dénonçaient le manque d'hygiène, des perturbations dans le déroulement des cours et dans la préparation des repas.

Selon eux, "les conditions ne sont pas réunies" pour les accueillir.

C’est un mouvement dû à l’eau. Nous avons un manque d’hygiène qui est vraiment déplorable. Les sanitaires ne sont pas nettoyés. Nous n’avons pas accès à des sanitaires. Nous ne pouvons pas laver nos mains. Les agents font leur possible pour nous fournir du repas et de l’eau mais parfois ce n’est pas vivable. (…) on souhaite attirer l’œil sur nous et pourquoi les politiciens. Une citerne d’eau serait l’idéal.