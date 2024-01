Coupures d’électricité : les citoyens du sud de Martinique réclament un "dédommagement conséquent"

"Trop c’est trop !". Le ton est ainsi donné par le Comité Citoyen du Sud de Martinique dans sa lettre du 19 janvier 2024 adressée au directeur d’Electricité De France, à la suite d’une "longue coupure" subie la semaine dernière (mercredi 17) par les abonnés des communes du Diamant, de Sainte-Luce et de Rivière-Salée en particulier.

Le Comité Citoyen du Sud de Martinique vient vous alerter sur les conséquences matérielles de cette panne d'électricité qui affecte le réseau : coupures intempestives et microcoupures occasionnant des dommages sur l'électroménager et autres matériels des usagers / à la moindre perturbation météorologique des coupures anormales comme cela a été le cas le 23 septembre 2023 ou plus de 100 000 abonnés avaient été impactés à la suite d'orages insignifiants / et sécurisation trop lente du réseau électrique.