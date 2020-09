Cours délocalisés pour les 134 élèves de l'école de Sarrault du Lamentin... pour cause d'amiante 

L'école de Sarrault au Lamentin, restera fermée pour la rentrée générale de ce lundi 7 septembre 2020. La détection de particules d'amiante dans les bâtiments lors de travaux de peinture, a contraint la municipalité à répartir les 134 élèves dans d'autres établissements de la commune.

Guy Etienne •

Le rapport final sur cette détection reçu le 1er septembre 2020, a conclu à la production de particules d'amiante en cours de travaux.



Ne souhaitant pas exposer la communauté scolaire à ce risque, le maire informe les parents d’élèves de la fermeture de l’école de Sarrault. (David Zobda - maire du Lamentin)



"Continuité d'activité"

Garderie et restauration garanties

La municipalité a pris toutes les dispositions pour la restauration et le maintien des garderies du matin et du soir. La logistique mise en place permettra le transport aller-retour en bus (...) des enfants et de leur encadrement périscolaire.



Ce dispositif est à la charge de la ville et tout se fera dans le respect des mesures barrières actuellement en vigueur dans toutes les écoles du Lamentin. (Communication de la ville)

