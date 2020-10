Coût des fournitures scolaires: du simple au double en Martinique

Les achats scolaires se poursuivent plusieurs semaines après la rentrée. Si la concurrence semble bien fonctionner, le coût des fournitures peut passer du simple au double en Martinique. Dans une récente enquête réalisée par l'UDAF, la grande distribution est montrée du doigt.

Brigitte Brault •

La concurrence semble bien fonctionner

Même prix qu’à Paris!

Les parents ne seront pas surpris par l'enquête de l'UDAF (Union départementale des associations familiales) réalisée sur le coût de la rentrée scolaire 2020-2021 de leurs enfants.Les prix des fournitures demandées par les établissements a enregistré une hausse vertigineuse cette année 2020 par rapport à 2019 et de façon significative dans la grande distribution(+34%) !Des données on ne peut plus sérieuses publiées par l'Union départementale des associations familiales. Ses services mènent en effet une enquête sur le coût de la rentrée scolaire depuis 43 ans en Martinique.Certaines enseignes se livrent toujours à une véritable guerre des prix et si le consommateur reste attentif il en sortira encore gagnant.À titre d’exemple en fonction de l’endroit où l’on fait ses courses en Martinique, le prix total du panier de fournitures scolaires peut varier du simple (51,80€) au double (103,98€).Les librairies sont également en hausse mais de façon plus raisonnable avec 8% de hausse, alors que les distributeurs spécialisés enregistrent une baisse de 2%.Autre constat de l'UDAF, les prix des fournitures ont tendance à augmenter au moment du versement des allocations de rentrée scolaire .Les prix des mêmes fournitures ont été comparés entre la Martinique et Paris et dans les mêmes enseignes.Même si en moyenne (toutes enseignes confondues) les articles sont plus chers sur notre île qu'en métropole, certaines enseignes martiniquaises arrivent à pratiquer les mêmes prix qu’outre-atlantique où il est également constaté une hausse des prix (+25%).

Les relevés de prix ont été effectué entre le 17 et le 21 août 2020.

Enquête de l'UDAF sur la rentrée scolaire 2020-2021