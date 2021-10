"Couvre-feu allégé" les 1er et 2 novembre en Martinique et "pas plus de 6 personnes" par groupe à la plage, en randonnée ou à la rivière

Les 1er et 2 novembre 2021, les familles martiniquaises pourront se recueillir au cimetière sur les tombes de leurs proches disparus, sans aucune contrainte horaire. Le préfet du territoire, Stanislas Cazelles, l’a confirmé dans un tweet posté le 26 octobre 2021.

Les cimetières devraient rester ouverts pour la plupart jusqu’à 21h, et même au-delà pour les municipalités qui le souhaitent selon nos informations. En dehors du recueillement sur les sépultures, le couvre-feu de 19h à 5h du matin reste la règle.

A la plage, la fréquentation en mode "dynamique" a évolué. L’arrêté du 25 octobre 2021 prend en compte "la circulation toujours active du virus, les indicateurs épidémiologiques restant au-dessus des seuils d’alerte, le niveau de protection vaccinale de la population encore réduit" et "le système hospitalier restant sous tension".

Sont interdits, l’organisation de repas, le transport et la consommation d’alcool et les regroupements de plus de 6 personnes sur les plages, berges des rivières, parcs et chemins de randonnée.

(Préfecture de Martinique)