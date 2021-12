Couvre-feu de retour à 20h00 à compter du mercredi 08 décembre 2021 en Martinique, pour 2 semaines

Le couvre-feu est instauré à 20h00 à compter du mercredi 08 décembre 2021 sur le territoire de la Martinique. Tout déplacement devra être justifié d’un motif impérieux d’ordre familial, de santé ou professionnel.

Jean-Claude Samyde •

L'épidémie de coronavirus poursuit sa progression en Martinique. 618 cas se sont révélés positifs à la Covid-19, du 29 novembre au 5 décembre, contre 529 cas la semaine dernière.

La situation sanitaire se dégrade avec des indicateurs épidémiologiques et un système sanitaire -hospitalier et à domicile- sous tension.

Pour faire face à la 5e vague, le préfet de la Martinique après une concertation locale conduite pendant ces derniers jours, rétablit le couvre-feu à 20h00 à compter du mercredi 08 décembre 2021.

Tout déplacement devra être justifié d’un motif impérieux d’ordre familial, de santé ou professionnel. La dérogation pour les établissements recevant du public (ERP) jusqu’à 22h00 n’est pas reconduite.

En cas de contrôle, l’attestation de déplacement dérogatoire devra être présentée accompagnée d’un justificatif. Ce dispositif est mis en place pour 2 semaines et fera l’objet d’une close de revoyure.

Scène de rue à Fort-de-France (Martinique). • ©Martinique la 1ère

Les établissements scolaires appliqueront le protocole sanitaire de niveau 3 "orange" à compter du jeudi 09 décembre 2021 pour maintenir les apprentissages en présentiel jusqu’aux vacances de noël dans un cadre de sécurité sanitaire renforcée.

Les précisions seront apportées par le rectorat et les chefs d’établissements. Afin de ralentir cette 5e vague épidémique le télétravail est fortement recommandé et à privilégier dès que possible ainsi que les visioconférences et les réunions à distance.

Les moments de convivialité qui sont nombreux en fin d’année dans le cadre professionnel et associatif devront être réinventés pour se tenir en sécurité. La vaccination est préconisée dès 12 ans pour se protéger et ralentir la circulation du virus. Débuter la vaccination dès demain, c’est la garantie d’une protection rapide et efficace pour cette 5e vague qui monte.