Couvre-feu maintenu à 20 heures le 31 décembre 2021 en Martinique compte tenu de la situation épidémiologique

Devant les médias, mercredi 29 décembre 2021, Stanislas Cazelles, le préfet, a tenu à s'expliquer sur le maintien du couvre-feu le 31 décembre 2021.

Des martiniquais se posent la question alors qu'en France, en pleine flambée épidémique, le réveillon n'a pas été remis en cause.

Le taux d’incidence enregistré est de 237 cas pour 100 000 habitants; c’est 8 fois moins que l’ile-de-France par exemple qui enregistre plus de 1800 cas pour 100 000 habitants. Pourtant contrairement à la Martinique, aucun territoire de l’hexagone n’est soumis au couvre-feu.

Ici en Martinique, nous avons deux fois plus de personnes à l'hôpital que dans l'hexagone. Nous sommes dans un niveau de saturation à l'hôpital qui est très élevé. 37 personnes sont en réanimation et nous avons une quinzaine de décès à déplorer chaque semaine. Ca veut dire que la cinquième vague est extrêmement présente en Martinique. Nous avons plus de 280 personnes qui sont sous oxygène à domicile.