Covid 19 : les martiniquais expriment leur reconnaissance au personnel de santé

Des masques, des blouses, des petits déjeuners, des fruits, une collecte d'argent...Des collectivités, des entreprises, des particuliers ont fait des dons au CHUM (Centre Hospitalier Universitaire de Martinique). Des actions appréciées par les différentes équipes dans la lutte contre le coronavirus.

Brigitte Brault •



- Dons divers



- La CTM : des Masques

Dons de 100 000 masques au CHUM par la CTM. • ©DR

- La SARA : des bons de carburant

Dons de carburants au CHUM par la SARA. • ©RS

- Une blanchisserie : des blouses de protection

Dons de blouses au CHUM. • ©RS

- Le groupement des artisans d'art : masques et surblouses

Dons de blouses de protection au CHUM par la chambre des métiers et de l'artisanat. • ©RS

- GBH : gels hydroalcooliques et des véhicules

Dons de gel hydroalcoolique au CHUM par le groupe Hayot. • ©RS

Face à l'engagement du personnel du CHUM (centre hospitalier Universitaire de Martinique) dans la lutte contre le coronavirus, une chaîne de solidarité s'est mise en place. Spontanément, chacun y va de son don :Un restaurateur offre des repas, un pâtissier des chocolats, les pêcheurs donnent le fruit de leur pêche d'une journée pour la fabrication de repas par un traiteur, Un opérateur donne des téléphones pour rompre l'isolement des résidents, des logements gratuits sont mis à la disposition du personnel soignant. Les martiniquais répondent présents, notamment pour aider le personnel soignant.100 000 masques pour le personnel qui se bat contre la Covid-19. Un don offert la CTM (Collectivité Territoriale de Martinique) et apporté par Alfred Marie-Jeanne, président du conseil exécutif de la CTM à Benjamin Garel directeur général du CHUM.Des bons de carburant offerts par la SARA Antilles-Guyane au CHUM pour témoigner de leur reconnaissance à ces héros en première ligne qui chaque jour combattent la Covid-19. La SARA a débloqué 45 000 euros (15 000 par territoire) en bons et cartes carburants afin d'apporter son soutien dans cette situation inédite.Des centaines de blouses de protection individuelle ont été offertes par une blanchisserie-teinturerie de gros au CHUM.Les responsables du groupement des artisans d'Art de Martinique ont commencé à livrer les premiers lots de masques et de surblouses. Cet équipement est destiné aux services administratifs, techniques et logistiques. Rappelons le, Jocelyne Béroard, est la marraine de cette opération.Livraison de gels hydroalcooliques offerts par le groupe Bernard Hayot.

Le groupe GBH a offert des masques au CHU et des véhicules de location à titre gratuit au personnel de santé.

- Ho Hio Hen automobiles des masques FFP2

Remise de masques FFP2 au CHUM par HO Hio Hen automobiles. • ©Starmode972

- Karaib 3D : des visières

Dons de 140 visières au CHUM par Karaib 3D. • ©FB

- Les experts comptables apportent 7500 euros

Don de 7 500 euros par l'ordre des experts comptables de Martinique au CHUM. • ©RS

Ho Hio Hen automobiles a donné 2 100 masques FFP2 au CHU de Martinique.Un don que le directeur commercial Lucien Pelage renouvellera aussi en Guyane et en Guadeloupe. "Nous savons que l'après-crise va être difficile, nous voulons aussi aider nos artisans".Plus de 400 visières ont été offertes par Karaib 3D et une banque locale. Ces visières seront distribuées aux secrétaires médicales dans le cadre de la réouverture des consultations externes. Celles-ci étaient conditionnées à la levée progressive du déconfinement aux urgences.Ces visières ne protègent que contre les projections (postillons, salive ...) et ne remplacent en aucun cas le matériel de protection.Les experts-comptables de la Martinique ont participé à l'achat de respirateurs ou de tout autre matériel essentiel pour lutter contre la Covid-19. 7 500 euros ont ainsi pu être récolté auprès de la profession et remis au directeur du CHUM.